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Юные владивостокцы участвуют в эко-уроках

Ребята также узнали о том, как важно беречь природу и заботиться об окружающей среде
Фото: videoonlineclub.com Фото: videoonlineclub.com
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Юные владивостокцы принимают участие в эко-уроках «Долой полиэтиленовые пакеты!», посвященные Году экологии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 28 марта маленькие горожане приняли участие в занятии, которое состоялось в одном из развлекательных детских центров.

В ходе эко-урока приглашенный специалист призвал малышей отказаться от полиэтиленовых пакетов и перейти к использованию экологически безопасных сумок из хлопчатобумажной ткани.

«Полиэтиленовые пакеты не разлагаются более 100 лет, а при сжигании они выделяют массу вредных веществ, опасных для окружающей среды и здоровья человека», – отметил координатор экологических проектов Андрей Иус.

Ребята также узнали о том, как важно беречь природу и заботиться об окружающей среде. А в конце занятия разукрасили эко-сумки.

«Основная цель урока, конечно, в первую очередь, носит воспитательный характер, – рассказала специалист отдела организации природоохранных мероприятий администрации Владивостока Лариса Ким. – Чтобы молодое поколение научилось правильно, с экологической точки зрения, жить: не мусорить, защищать природу, бережно относиться к ее ресурсам».

Как сообщили в управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации приморской столицы, уроки направлены на экологическое просвещение жителей Владивостока, формирование у них ответственного отношения к сбережению природы, вовлечение подрастающего поколения в защиту и поддержку окружающей среды.

Отметим, такие эко-уроки не ограничены Годом экологии, занятия в рамках реализации подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения» ведутся во Владивостоке на протяжении ряда последних лет. 

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