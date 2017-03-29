Названы самые вредные для окружающей среды марки автомобилей

Специалисты провели исследование

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Эксперты компании Which провели исследование, в ходе которого выяснили, дизельные автомобили каких марок являются самыми вредными для окружающей среды. Работа специалистов длилась около 4 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



По словам представителей компании Which, самыми грязными авто являются Renault, Nissan, Chrysler, Mercedes, а также Mitsubishi. Сообщается, что в дорожных условиях выбросы моделей от данных предприятий превышают заявленные нормы в несколько раз.



Стоит отметить, что в период с 2012 по 2016 годы лишь одна автомобильная компания создала модель, в выхлопах которой содержится минимальное количество оксида азота.



Наиболее пагубными для окружающей среды оказались продукты японского концерна Nissan, а также французской компании Renault. « Именно транспортные средства данных брендов входят в один альянс с идентичными моторами»,- поделились эксперты.



Отличились также Volkswagen и модели концерна Fiat Chrysler Automobiles. Самыми «чистыми» машинами признаны модели BMW, Volvo, Toyota. При этом эксперты заявили, что компания Mini стала единственной, у которой объемы оксида азота в выхлопе отвечали лимиту.



Автомобильный эксперт Андрей Осипов сообщил, что подобные рейтинги всегда были относительными. «Нельзя говорить, что одна машина вредная, а другая - нет», - добавил он.



«В настоящее время первые места занимают американские компании Chrysler, а также Mercedes-Benz и, к примеру, Mitsubishi», - завершил он.