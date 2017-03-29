Системы экстренного оповещения проверят в Приморье 17:20, 28 марта Системы экстренного оповещения проверят в Приморье
В центре Владивостока Lexus сбил ребенка 15:57, 28 марта В центре Владивостока Lexus сбил ребенка (Эксклюзив)
Суд оставил замглавы УМВД Приморья в СИЗО до лета 15:47, 28 марта Суд оставил замглавы УМВД Приморья в СИЗО до лета
Новостная лента
Март, 29 среда
02:41
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
02:41
РИА VladNews ждет ваших новостей
02:41
Во Владивостоке прошел митинг против коррупции Фото
02:22
Названы самые вредные для окружающей среды марки автомобилей
01:12
Приморцы будут работать по новому графику
00:12
Годовалый малыш застрял головой в горшке
Март, 28 вторник
23:20
МФЦ Владивостока исполняется три года
22:02
Летний отдых школьников обсудили в администрации Владивостока
21:20
Дачникам Владивостока расскажут как получить большой урожай жимолости и смородины
20:12
Международный турнир по ММА Fight Nights Global 63 пройдет во Владивостоке
19:09
Игра «Синий кит»: в Москве врачи за сутки спасли шестерых подростков от суицида
18:10
В администрации Владивостока обсудили возможность проведения Биеннале-2017
17:56
Экологическая эстафета «Заповедной волны» достигла «Земли леопарда»
17:42
Любители развлекательных программ чаще голосуют за популистов
17:31
Госдуме предложили запретить ненормированный рабочий день для ряда работников
17:20
Системы экстренного оповещения проверят в Приморье
17:11
Во Владивостоке состоится открытие велосезона
17:04
Во Владивостоке обнаружена торговая точка с подозрительными морепродуктами
16:57
Полиция Владивостока ищет незаконные автостоянки
16:45
На улице Адмирала Невельского началась реконструкция подпорной стены Фото
16:34
Юные футболисты стран АТР встретились во Владивостоке Видео
16:21
Недостаток влаги может стать причиной ожирения
16:09
Олененок чудным образом оказался среди людей в Приморье
16:04
«НТВ-Плюс» добавит Приморью четкости Фото
15:57
В центре Владивостока Lexus сбил ребенка Эксклюзив
15:50
Злоумышленники похитили аккумуляторы со спецтехники в Приморье
15:47
Суд оставил замглавы УМВД Приморья в СИЗО до лета
15:43
Во Владивостоке вечером пойдет дождь
15:39
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
15:32
Россиянка попыталась ввезти в Приморье из КНР крупную денежную сумму
15:26
Стать общественным наблюдателем ЕГЭ может каждый взрослый приморец
15:14
Массовая установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморье начнется в начале апреля
15:08
В Приморье появился вице-губернатор по ЧС
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4105 (44) от 29 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дед, мы к тебе приедем…
Культура в провале
Узаконить перепланировку стало проще
И шаманы били в бубны
Горожан приглашают сыграть на терменвоксе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Названы самые вредные для окружающей среды марки автомобилей

Специалисты провели исследование
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Эксперты компании Which провели исследование, в ходе которого выяснили, дизельные автомобили каких марок являются самыми вредными для окружающей среды. Работа специалистов длилась около 4 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


По словам представителей компании Which, самыми грязными авто являются Renault, Nissan, Chrysler, Mercedes, а также Mitsubishi. Сообщается, что в дорожных условиях выбросы моделей от данных предприятий превышают заявленные нормы в несколько раз.

Стоит отметить, что в период с 2012 по 2016 годы лишь одна автомобильная компания создала модель, в выхлопах которой содержится минимальное количество оксида азота.

Наиболее пагубными для окружающей среды оказались продукты японского концерна Nissan, а также французской компании Renault. « Именно транспортные средства данных брендов входят в один альянс с идентичными моторами»,- поделились эксперты.

Отличились также Volkswagen и модели концерна Fiat Chrysler Automobiles. Самыми «чистыми» машинами признаны модели BMW, Volvo, Toyota. При этом эксперты заявили, что компания Mini стала единственной, у которой объемы оксида азота в выхлопе отвечали лимиту.

Автомобильный эксперт Андрей Осипов сообщил, что подобные рейтинги всегда были относительными. «Нельзя говорить, что одна машина вредная, а другая - нет», - добавил он.

«В настоящее время первые места занимают американские компании Chrysler, а также Mercedes-Benz и, к примеру, Mitsubishi», - завершил он.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Годовалый малыш застрял головой в горшке
00:12, 29 марта 2017 Годовалый малыш застрял головой в горшке

Ребенка спасли сотрудники МЧС

МФЦ Владивостока исполняется три года
23:20, 28 марта 2017 МФЦ Владивостока исполняется три года

На выставке представлены фотографии, освещающие деятельность МФЦ Владивостока с момента создания по настоящее время

Летний отдых школьников обсудили в администрации Владивостока
22:02, 28 марта 2017 Летний отдых школьников обсудили в администрации Владивостока

Ведется масштабная работа по выявлению несанкционированных лагерей

Дачникам Владивостока расскажут как получить большой урожай жимолости и смородины
21:20, 28 марта 2017 Дачникам Владивостока расскажут как получить большой урожай жимолости и смородины

Вход свободный

В администрации Владивостока обсудили возможность проведения Биеннале-2017
18:10, 28 марта 2017 В администрации Владивостока обсудили возможность проведения Биеннале-2017

Биеннале визуальных искусств стала одним из самых оригинальных, ярких и притягательных событий на всем Дальнем Востоке

Экологическая эстафета «Заповедной волны» достигла «Земли леопарда»
17:56, 28 марта 2017 Экологическая эстафета «Заповедной волны» достигла «Земли леопарда»

Сотрудники Уссурийского заповедника рассказали о своей территории,

Госдуме предложили запретить ненормированный рабочий день для ряда работников
17:31, 28 марта 2017 Госдуме предложили запретить ненормированный рабочий день для ряда работников

Речь о беременных женщинах, работниках до 18 лет, а также тех, кому это не позволяет здоровье