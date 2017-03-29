Опрос: 25% россиян спокойно воспринимают коррупцию

Большая часть граждан РФ уверена, что ответственность за продажность чиновников несет президент страны лично

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Почти три четверти граждан РФ (74%) негативно относятся к такому явлению, как решение повседневных вопросов с помощью взяток, каждый четвертый (25%) воспринимает это спокойно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом рассказали в "Левада-Центре". К коррупции в органах власти россияне относятся жестче: 89% считают это недопустимым, лишь 5% придерживаются обратной точки зрения. Такие реззльтаты показал опрос, проведенный в начале марта среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Согласно исследованию, треть граждан (31%) склонна думать, что больше виноват тот, кто берет взятку. Тех, кто винит дающего - 9%. Хотя более половины респондентов (58%) уверены, что в равной степени виноваты и те, и другие.

По мнению 79% респондентов, коррупция полностью или в значительной мере поразила органы власти (76% в 2016 году). За год не изменились доли тех, кто считает, что органы власти поражены коррупцией в незначительной мере (13%), а также полагающих, что в государственном аппарате практически нет коррупции (1%).

В целом 43% опрошенных считают, что ситуация с воровством и коррупцией в руководстве страны не изменилась по сравнению с началом 2000-х годов. Изменения к лучшему увидели 15% опрошенных, 31%, наоборот, указали на увеличение числа подобных фактов, затруднились ответить 12%.

Как показал опрос, две трети (67%) респондентов полагают, что глава государства в полной или значительной мере несет ответственность за масштабы коррупции и финансовых злоупотреблений в высших эшелонах власти. Каждый пятый (20%) считает, что он отвечает за это лишь отчасти, а каждый десятый (9%) - что он "не может нести ответственность за все это".

Около половины (45%) опрошенных полагает, что "Путин будет пытаться бороться с коррупцией, но ему вряд ли удастся добиться существенных успехов, потому что коррупция в России неискоренима". В то же время, по мнению 27% респондентов, "Путин сможет добиться успеха в борьбе с коррупцией, проведя решительную чистку рядов чиновников высшего ранга и ужесточая наказания за подобные преступления".

Еще 17% считают, что президенту "трудно бороться с коррупцией, поскольку он сам во многом зависит от коррумпированных чиновников", а 6% - что он "не будет серьезно пытаться бороться с коррупцией, поскольку тем или иным образом заинтересован в ней".

Между тем в то, что можно существенно уменьшить масштабы коррупции, верят 58% россиян. 16% настроены оптимистично, полагая, что взяточничество можно полностью искоренить. Однако 21% считает, что "с этим социальным злом ничего нельзя поделать".