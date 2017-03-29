Приморцы будут работать по новому графику

Депутаты разработали новый законопроект

Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

В ЛДПР разработали законопроект о ненормированном рабочем дне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Законопроект предусматривает предоставление дополнительного отпуска за переработки в режиме ненормированного рабочего дня. Депутаты Госдумы считают, что норма о предоставлении дополнительного отпуска за переработки при ненормированном рабочем дне должна быть включена в Трудовой Кодекс РФ.

Как отмечают авторы законопроекта, на данный момент в Трудовом кодексе переработка не считается сверхурочной работой и не подлежит оплате в повышенном размере. Это, по их мнению, неправильно.

В разработанном законопроекте сказано, что время, отработанное работником за пределами рабочего дня (смены) не должно превышать 120 часов в год. Точный учет переработанных часов должен вести работодатель. Работнику за переработки работодатель должен предоставлять отпуск от трех до пятнадцати календарных дней.

Также в документе предлагается закрепить на законодательном уровне ному, которая запрещает устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, которым это запрещено по состоянию здоровья

Авторы законопроекта уверены, что он позволит ограничить права применение режима ненормированного рабочего дня и установив адекватную компенсацию работникам за переработки