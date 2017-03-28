МФЦ Владивостока исполняется три года

На выставке представлены фотографии, освещающие деятельность МФЦ Владивостока с момента создания по настоящее время

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

В начале апреля нынешнего года коллектив муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» отмечает достаточно важную веху своего развития – три года со дня образования. В честь этого события коллективом МФЦ будут организованы многие интересные мероприятия. Одно из них, фотовыставка «МФЦ Владивостока: страницы истории» открылась сегодня, 28 марта, в отделении № 4 (ул.Адмирала Невельского, 13).

Кроме того, в стенах учреждения состоится торжественное собрание коллектива, а его лучшие сотрудники будут отмечены благодарственными письмами и грамотами.

Мероприятия, посвященные созданию владивостокского МФЦ, будут проходить на протяжении всего ближайшего месяца. В рамках празднования запланировано проведение экскурсий школьников города в МФЦ, вручение паспортов Российской Федерации молодым людям, получающим документ впервые по достижении 14-летнего возраста и другие интересные события.

Необходимо отметить, что за минувшие три года коллектив МФЦ Владивостока достиг высоких результатов в своей деятельности, а в 2016 году признан лучшим МФЦ Приморского края и награжден различными грамотами и дипломами.