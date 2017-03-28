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Общество

Летний отдых школьников обсудили в администрации Владивостока

Ведется масштабная работа по выявлению несанкционированных лагерей
Фото: vl-deti.livejournal.com Фото: vl-deti.livejournal.com
Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Летнюю оздоровительную кампанию 2017-го обсудили сегодня, 28 марта, на очередном заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Провела заседание начальник управления образования администрации города Марина Фролова.

В совещании приняли участие представители администрации города, полиции, Роспотребнадзора, профсоюзов, руководители детских загородных лагерей. Присутствующие обсудили особенности подготовки, грядущие проверки, отдельно поговорили о вопросах безопасности. Ежегодно перед летним сезоном рабочая группа, в которую входят представители различных ведомств, проводит проверки загородных оздоровительных лагерей. В ходе них руководителям дают рекомендации к устранению замечаний.

Кроме того, ведется масштабная работа по выявлению несанкционированных лагерей, открытых без необходимых разрешений надзорных органов.

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