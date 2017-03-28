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Общество

Дачникам Владивостока расскажут как получить большой урожай жимолости и смородины

Вход свободный
Фото: 1000listnik.ru Фото: 1000listnik.ru
Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

В пятницу, 31 марта, владивостокским дачникам расскажут какие сорта смородины и жимолости рекомендовано выращивать на юге Приморья, как получить большой урожай ягоды и защитить плодово-ягодные деревья от вредителей и болезней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Занятие пройдёт в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района администрации Владивостока (ул. Ильичева, 15, 2 этаж, актовый зал).

На бесплатную лекцию приглашаются все желающие садоводы и огородники. Начало в 14 часов.

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