Международный турнир по ММА Fight Nights Global 63 пройдет во Владивостоке

Титульный поединок в легком весе между бойцом из Приморья Магомедсайгидом Алибековым и казахским спортсменом Куатом Хамитовым

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

21 апреля во Владивостоке в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» (ул. Маковского, 284) состоится международный турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 63, кульминацией которого станет титульный поединок в легком весе между бойцом из Приморья Магомедсайгидом Алибековым и казахским спортсменом Куатом Хамитовым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Магомедсайгид Алибеков на сегодняшний день является непобежденным спортсменом с внушающим рекордом 7-0. В рамках Fight Nights Global Магомедсайгид провел три поединка, поочередно взяв верх над Даниилом Воеводиным, Матеем Труханом и титульный бой с азербайджанцем Нариманом Аббасовым.

В еще одном, не менее значимом поединке вечера состоится долгожданный реванш между топовым российским бойцом Владимиром Минеевым и известным бразильцем Майкелем Фалькао. Южноамериканец стал единственным противником, сумевшим нанести «волжанину» поражение. Для Владимира Минеева этот реванш имеет архиважное значение, так как в случае второго подряд поражения его перспективы в смешанных единоборствах будут весьма туманными.

Как отмечают организаторы турнира, 21 апреля во Владивостоке Алибеков проведет свою первую защиту чемпионского пояса, однако Куат Хамитов гораздо опытнее действующего чемпиона, и его послужной список состоит из 22 поединков.

Кроме этих боев в течение вечера в «Фетисов Арене» зрители увидят еще несколько ярких и зрелищных поединков, в которых сразятся известные бойцы, в том числе и из Приморья. Окончательный файт-кард турнира станет известен позднее.