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Общество

«НТВ-Плюс» добавит Приморью четкости

Федеральный спутниковый оператор запускает в регионе телевидение в формате Ultra HD
Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Компания «НТВ-Плюс» начинает вещание в стандарте сверхвысокой четкости - Ultra HD (UHD). Уже один UHD-канал – Fashion ONE – доступен на платформе оператора. Всего же в базовый пакет войдут три канала в стандарте UHD, при этом на стоимость базового варианта подписки это не повлияет. С выходом на рынок Дальнего Востока «НТВ-Плюс» станет первым спутниковым UHD-оператором, вещающим на всей территории России.

Какие преимущества благодаря этому получат жители Приморья, руководство компании рассказало на состоявшемся 28 марта пресс-завтраке для представителей СМИ Дальнего Востока.

Эра ультравысокого качества

Технологии, как известно, не стоят на месте. Сегодня магазины предлагают телевизоры и мониторы с разрешением 4К, то есть сверхвысокой четкости. Правда, в России их покупают не так активно, как в Европе и США. Основная причина – отсутствие подходящего контента для такой техники: на рынке практически нет фильмов и телеканалов, поддерживающих сверхвысокую (в 4 раза выше, чем HD) четкость.

Но ситуация меняется. «НТВ-Плюс» начинает вещание в стандарте Ultra HD. Таким образом, спутниковый оператор принесет эру ультравысокого качества своим абонентам по всей России, в том числе и в Приморье.

– «НТВ-Плюс» всегда отличали инновационность, премиальный контент и безупречное качество, – подчеркнул Сергей Ставропольцев, советник генерального директора «НТВ-Плюс». - Компания первой в России ввела в эксплуатацию телевидение высокой четкости. Мы делаем ставку на самую современную технологическую платформу, качественный контент и высокий уровень сервиса.

Стоит отметить, что помимо стабильного и высокого качества изображения спутниковое ТВ имеет еще один несомненный плюс – широкий географический охват и доступность сигнала там, где других вариантов подключения просто нет: в сельской местности, придорожной инфраструктуре, в местах, куда оптоволокно кабельного ТВ придет не скоро. Спутник остается самым надежным способом доставки сигнала до потребителя.

Что касается Ultra HD (или 4K), то этот контент сверхвысокого качества - новый этап «телесмотрения», который пока не может предложить ни один кабельный оператор, потому что формат требует стабильного Интернета со скоростью 25 мбит/с.

- Мы предлагаем телезрителям на Дальнем Востоке более 130 каналов в базовом пакете. Вместе с дополнительными тематическими пакетами число доступных каналов превысит 160, - отметил Сергей Ставропольцев. — У нас не будет каналов для галочки, например, интернет-магазинов, дублирующих каналов. Базовый пакет отличает сильный состав по всем востребованным жанрам - информационным, спортивным, познавательным, а также кино.

В формате Ultra HD будут вещать три канала, которые войдут в базовый пакет: Fashion ONE 4k — про моду, Festival 4k — про музыкальные фестивали, название третьего пока неизвестно.

Много каналов по умеренной стоимости

Кстати о ценах. Сейчас «НТВ-Плюс» предлагает интересную акцию, связанную с базовым пакетом. Заплатив сразу 1200 рублей, абоненты смогут смотреть все каналы в течение года. Получается 100 рублей в месяц. Это выгоднее, чем оплачивать базовый пакет ежемесячно - по 149 рублей.

Есть предложение и для абонентов, которые еще не определились с выбором оператора. Экономный пакет включает порядка 50 каналов и обойдется в 50 рублей в месяц.

Помимо этого, у «НТВ-Плюс» есть и тематические пакеты. Любителям кинематографа с апреля будет предложен пакет «VIP-Кино» (16 каналов). Для заядлых любителей спорта создан пакет «Суперспорт» (8 каналов), в который войдут четыре футбольных канала в HD-качестве. Не останутся без внимания и дети - для них сформирован пакет «Детский» (9 каналов), а также взрослые полуночники - им предлагается пакет «Ночной» (3 канала).

Отдельная фишка «НТВ-Плюс» – вещание китайского канала CCTV на русском и китайском языках с обучающими программами, которые, по экспертным оценкам, очень востребованы в приграничных регионах.

Спутник «летит» в будущее

Если же говорить о спутниковом телевидении в целом, то сейчас оно интенсивно развивается. Некоторое время назад казалось, что трансляции в Интернете вытеснят ТВ, но эти пессимистичные прогнозы не сбываются. Часто просмотр какого-либо важного события (например, финала чемпионата мира по футболу) в Интернете из-за пиковых нагрузок омрачали лаги: трансляция останавливалась, шла рывками, а качество изображения оставляло желать лучшего. У спутникового телевидения таких проблем нет. Абонент получает картинку отличного качества, но при этом не сталкивается с проблемой буферизации данных. Особенно это важно для UHD-контента.

Другой тренд – спутниковое ТВ становится интерактивным. В декабре 2016-го компания «НТВ-Плюс» представила новую интерактивную приставку, с помощью которой абонент принимает телевизионный сигнал через спутник, а все обратные запросы уже обрабатываются через Интернет. С помощью этой приставки теперь можно поставить эфир на паузу, если вам нужно отойти, перемотать телепрограмму, посмотреть ее в любое удобное время. Кроме того, пользователи услуги «Интерактивное ТВ» получили доступ к большой библиотеке фильмов и сериалов.

Подытожим: с учетом большого числа HD-каналов, появлением каналов в стандарте UHD и интерактивных функций спутниковое телевидение от «НТВ-Плюс» выглядит хорошей альтернативой другим видам платного ТВ. 

Наименование дополнительных пакетов телеканаловСостав пакетовРазмер абонентской платы (рублей/месяц, включая НДС)
VIP-Кино (16 каналов)КИНОПРЕМЬЕРА HD
КИНОСЕМЬЯ
КИНОХИТ
КИНОСВИДАНИЕ
Дом Кино Премиум HD
Мужское кино
FOX Life
SONY CHANNEL
Sony Sci-Fi
Настоящее страшное телевидение (НСТВ)
Мир сериала
Дом Кино
Иллюзион+
Русский Иллюзион
ЕвроКино
НТВ Сериал		279
Детский (9 каналов)Nickelodeon
Cartoon Network
TiJi
JimJam
Gulli Girl
Nick Jr.
Детский мир/Телеклуб
Детский
Мульт		89
Суперспорт (8 каналов)МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
НАШ ФУТБОЛ HD
Viasat Sport
Eurosport 2
Russian extreme TV
Extreme Sports		399
НочнойPlayboy TV
Русская ночь
Hustler TV		169

Подключиться к услугам НТВ-ПЛЮС можно у партнеров спутникового оператора, список которых размещен на сайте компании.

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