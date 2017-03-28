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Игра «Синий кит»: в Москве врачи за сутки спасли шестерых подростков от суицида

Проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

На прошлой неделе врачам в Москве удалось спасти жизни шестерых подростков, которые попытались совершить самоубийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Лайф.


Сообщается, что трое подростков попытались нанести себе колото-резанные раны, а одна девушка приняла большую дозу сильнодействующих препаратов. Другая девочка пыталась совершить самоубийство в стенах учебного заведения. Ее успели остановить педагоги. 16-летняя студентка одного из учебных заведений Москвы, проживала в общежитии. Она предприняла попытку суицида, перерезав вены. К счастью, ее вовремя обнаружили другие жители общежития и вызвали медиков. 15-летний ученик столичной школы перерезал вены, находясь дома. Ему также вовремя была оказана необходимая медицинская помощь. Со всеми подростками будут работать психологи. 

По данным фактам проводится проверка. Правоохранительные органы выясняют, состояли ли подростки в "группах смерти". 

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