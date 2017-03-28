В центре Владивостока Lexus сбил ребенка

8-летний мальчик шел через дорогу в неположенном месте со взрослым

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке около дома №37 по улице Пушкинской автомобиль марки Lexus сбил ребенка. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел 28 марта, в 07:50. Автомобиль Lexus LS460 под управлением мужчины 1981 года рождения двигался со стороны улицы Володарского в сторону Капитана Шефнера. 8-летний мальчик шел на занятия. В момент наезда ребенок пересекал дорогу в сопровождении взрослого в неположенном месте - вне зоны действия пешеходного перехода, однако в зоне его видимости.

Казалось бы, в этом случае ребенок шел не один, на нем была куртка со светоотражающими элементами - но нарушение ПДД, допущенное взрослым, едва не обернулось трагедией. Но все же обошлось: ребенок получил ушиб мягких тканей затылочной части головы, он направлен на амбулаторное лечение.