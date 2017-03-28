В администрации Владивостока обсудили возможность проведения Биеннале-2017

Биеннале визуальных искусств стала одним из самых оригинальных, ярких и притягательных событий на всем Дальнем Востоке

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 марта, в администрации Владивостока состоялась не совсем обычная рабочая встреча. Специалисты администрации города, представители работающих в столице Приморья генеральных консульств ряда зарубежных государств, а также сотрудники международного фонда социально-культурных инноваций «Арт-пасс» обсудили возможность возвращения во Владивосток яркого культурного события – биеннале визуальных искусств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир отметил, что проходившая ранее в столице Приморья уже восемь раз биеннале визуальных искусств стала одним из самых оригинальных, ярких и притягательных событий на всем Дальнем Востоке. Однако затем, после 2013 года, в силу различных организационных и финансовых причин владивостокская биеннале была приостановлена. Тем не менее, она осталась весьма востребованной как представителями культуры и искусства разных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, так и жителями и гостями Владивостока. И поэтому к месту пришлась инициатива международного фонда социально-культурных инноваций «Арт-пасс», который предложил взяться за организацию владивостокской биеннале-2017.

Соучредители этого фонда Юлия Климко и Анастасия Фёдорова представили участникам встречи буклет, посвященный будущей биеннале-2017, которую планируется провести во Владивостоке с 29 сентября по 20 октября. Ее главной темой определена «Морфология порта», что позволит творчески реализовать идею развития и освоения побережья Тихого океана. Приоритетной задачей этой биеннале станет создание позитивного образа Дальнего Востока России через интеграцию творчества в мировой художественный процесс. Ее основные площадки разместятся на набережной Цесаревича, в залах музея современного искусства «Артэтаж» и галереи «Арка». С проектами параллельной и специальной программ биеннале-2017 можно будет познакомиться в Приморском океанариуме, на набережной ДВФУ, в Старом дворике ГУМа, Театре молодежи, театре моды «Пигмалион», в терминале старого аэропорта и в других заметных и популярных местах города.

В ходе активного обсуждения возможностей проведения владивостокской Биеннале-2017 генеральный консул Республики Индия во Владивостоке Вивек Сингх предложил включить в ее программу фестиваль фигур из песка, а консул по культуре генерального консульства Республики Корея во Владивостоке Чо Гын Хи, вице-консул по культуре генерального консульства Японии во Владивостоке Кагэяма Кота и вице-консул генерального консульства КНР во Владивостоке Чжан Чжэньфэн высказали пожелания организации дополнительной рабочей встречи для определения деталей участия творческих представителей их стран в этом ярком международном культурном событии.