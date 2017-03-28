Суд оставил замглавы УМВД Приморья в СИЗО до лета

Илья Шамратов пробудет под арестом еще три месяца

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Замглавы УМВД Приморья пробудет в СИЗО до середины июня. Такое решение принял суд во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Следствие по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при распределении премий, в котором Илья Шамратов на данный момент проходит подозреваемым, продолжается.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года Шамратов обеспечил внесение в приказы начальника УМВД России по Приморскому краю ряду своих подчиненных сотрудников повышенные размеры годовых премий, которые потребовал вернуть ему для использования по своему усмотрению. Опасаясь неблагоприятных последствий по службе, подчиненные сотрудники передали Шамратову требуемые им суммы, общий размер которых составил около 4 млн рублей. При этом, как правило, итоговая премия, назначенная одному подчиненному Шамратова, составляла не более 35 тысяч рублей.