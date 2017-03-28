Во Владивостоке вечером пойдет дождь

Приморье окажется во власти циклона

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Март продолжает радовать приморцев своим теплом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Сегодня, 28 марта, в некоторый районах облачно, возможен небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха от +5 до +12 °С.

Во Владивостоке вечером возможен небольшой дождь. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха во второй половине дня +6…+9 °С.

Завтра Приморье накроет циклон. Днем осадки распространятся на большую территорию, а интенсивность дождей местами увеличится. Ветер от слабого до умеренного. Ночной фон температуры существенно не изменится. Днем максимальная температура повысится на 1–3 градуса, воздух прогреется до +1…+13 °С.

Во Владивостоке сегодня вечером начнется небольшой дождь, который будет идти в начале ночи и завтра в конце дня. Завтра будет облачно, температура воздуха ночью +1…+3 °С, максимальная температура днем +6…+9 °С.