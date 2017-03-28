Россиянка попыталась ввезти в Приморье из КНР крупную денежную сумму

Женщина запуталась в показаниях

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

На автомобильном пункте пропуска "Пограничный" в Приморье пресечена попытка нелегального ввоза крупной денежной суммы: у россиянки, прибывшей из КНР, в рюкзаке таможенники обнаружили 8,5 миллиона рублей, которые она пыталась провезти без декларирования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Подозрение сотрудников таможни женщина вызвала в тот момент, когда не положила рюкзак на ленту рентген-установки. Как оказалось, в рюкзаке был пакет с деньгами, обмотанный скотчем.

Сначала женщина заявила, что перевозит деньги по просьбе знакомой. Но после разговора по телефону она "вспомнила", что эти средства предназначены для покупки квартиры.

Деньги изъяты, проводится расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 200.1 УК РФ за контрабанду наличных денежных средств.