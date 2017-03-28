В Приморье появился вице-губернатор по ЧС

Евгений Вишняков будет отвечать исключительно за эти вопросы

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

В Приморье появился вице-гбернатор, который отвечает исключительно за чрезвычайные ситуации: эту обязанность примет на себя Евгений Вишняков, обязанности которого, в свою очередь, принял на себя свеженазначенный вице-губернатор - экс-замглавы Игоря Пушкарева Александр Юров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как объяснил рокировку губернатор края, Вишняков очень хорошо справился с задачами, которые выполнял в период ликвидации последствий тайфуна "Лайонрок":

- Я очень доволен работой своего заместителя Евгения Вишнякова, особенно он доказал эффективную работу в период ликвидации последствий тайфуна “Лайонрок“. По моему поручению теперь он займётся выстраиванием эффективной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае. Особенно важно начать эту работу сейчас, при вхождении территории в активную фазу паводкового и пожароопасного периодов, - заявил губернатор.