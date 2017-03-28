Бывший замглавы Владивостока займется энергетикой и ЖКХ Приморья

Глава региона заявил, что рад привлечению специалиста

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Новый вице-губернатор Приморского края Александр Юров будет курировать вопросы энергетики, жилищно-коммунального и лесного хозяйств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Стоит отметить, что вопросы энергетики для Юрова не в новинку: с октября 2004 года он занимал должности замдиректора и директора МУП ВПЭС, а в 2009 году перешел в муниципалитет, где стал курировать вопросы топливно-энергетического комплекса, а также международных отношений, туризма, наружной рекламы и информации.

Губернатор Приморья прокомментировал привлечение экс-заместителя главы Владивостока в штат краевой администрации:

«Появление такого опытного хозяйственника, как Юров, только усилит нашу команду», - сказал Владимир Миклушевский.

Напомним, накануне, 27 марта, было объявлено, что должность вице-губернатора Приморского края займет замглавы администрации Владивостока Александр Юров,.