Во Владивостоке обнаружена торговая точка с подозрительными морепродуктами

Предприниматель понес наказание и обязан уничтожить или утилизировать товар

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке обнаружена торговля небезопасными морепродуктами; владелец торговой точки (павильон) на улице Крыгина лишился части своего товара, получил штраф в 3 тысячи рублей, а также будет обязан уничтожить либо утилизировать товар, не имеющий подтверждения безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморского края.

Так, в ходе проверки инспекторы установили, что стейки чавычи и нерки в этом павильоне продавали, невзирая на отсутствие в маркировке даты изготовления. А на мороженом гребешке и мясе краба маркировка отсутствовала вовсе.

Как показывает практика, отмечают специалисты, предприниматели предпочитают сжигать признанные некачественными и опасными продукты в печах комплекса по уничтожению биоотходов «Фактор- Приморье».