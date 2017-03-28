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Общество

Экологическая эстафета «Заповедной волны» достигла «Земли леопарда»

Сотрудники Уссурийского заповедника рассказали о своей территории,
Фото: Фото: "Земля леопарда"
Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

«Заповедная волна» привела сотрудников Уссурийского государственного природного заповедника на «Землю леопарда», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу заповденика. Сюда они привезли флаг – символ экологической акции, который с середины марта передается от одной охраняемой территории Амурского экорегиона к другой, чтобы в очередной раз рассказать общественности о роли и значении заповедников в деле охраны природы.

В рамках марафона «Заповедная волна» силами заповедных территорий организуются экологические праздники, дни открытых дверей и другие мероприятия, призванные познакомить их участников с необыкновенной природой, на страже которой стоят национальные парки и заповедники региона. Стартовал марафон, куратором которого выступил Амурский филиал WWF России, в самом молодом нацпарке Приморья «Бикин». Именно отсюда он, состоявшись в нескольких приморских ООПТ, добрался до Уссурийского заповедника, а затем и до «Земли леопарда».

После дружеской встречи в визит-центре национального парка в селе Барабаш и торжественной передачи флага «Заповедной волны» специалисты «Земли леопарда» вместе с коллегами из Уссурийского заповедника и школьниками из села Занадворовка – друзьями нацпарка – отправились в село Безверхово. Здесь их уже ждали ученики и педагоги местной школы, встреча с которыми началась с исполнения «Гимна друзей заповедных островов» и рассказа об истории «Заповедной волны». Впервые идея проведения такого марафона возникла у экопросвещенцев особо охраняемых природных территорий юга Дальнего Востока еще в 2003 году, тогда же она благополучно объединила ООПТ сразу четырех регионов России. В Год особо охраняемых природных территорий «Заповедную волну» решили провести снова, на этот раз включив в список участников еще и Забайкальский край. Сегодня «волна» охватывает уже 23 ООПТ.

После этого сотрудники Уссурийского заповедника рассказали о своей территории, жемчужине тайги, в которой природа сохранилась нетронутой, не подвергнутой влиянию человека. Детям объяснили, что заповедник носит имя академика Владимира Комарова, ботаника, исследователя флоры Восточной Азии. Идея о необходимости сохранения участка девственной тайги пришла к нему еще в 1913 году после посещения и описания местных лесов. Организован заповедник был в 1934 году. Сегодня здесь обитают такие животные, как амурский тигр, рысь, дальневосточный лесной кот, енотовидная собака, соболь, бурый и гималайский медведи, пятнистый олень, косуля, кабарга, изюбрь, уссурийский безлегочный когтистый тритон и другие.

Проверить полученные знания внимательные школьники смогли сразу же – на экологической викторине. Ребята, живущие рядом с заповедником «Кедровая падь» и национальным парком «Земля леопарда», хорошо знакомы с природой этих ООПТ. Она во многом схожа с природой Уссурийского заповедника, поэтому значки «Заповедной волны», которые школьникам выдавали за правильные ответы, разлетались как горячие пирожки. После этого дети признались в любви к заповедникам и нацпаркам Амурского экорегиона, украшая карту «Заповедной волны» бумажными сердечками. С удовольствием они приняли участие и в предложенных им экологических играх. А в конце мероприятия ребята из Занадворовки, которые стали гостями школы Безверхово наравне с представителями заповедного дела, поздравили Уссурийский заповедник со 100-летним юбилеем заповедной системы России.

«Мы рады встрече с коллегами из Уссурийского заповедника и с удовольствием принимаем флаг «Заповедной волны», который теперь нам предстоит передать Дальневосточному морскому заповеднику, – отметила Зиля Ибатуллина, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по туризму и экопросвещению. – Благодаря экологическому марафону у множества людей по всему югу Дальнего Востока появилась уникальная возможность «прикоснуться» к заповедной природе охраняемых территорий, даже если эти территории находятся от них в сотнях километров».

«Наша встреча со школьниками получилась яркой, очень позитивной, а главное – информативной, – говорит Виктория Бисикалова, начальник отдела экопросвещения Уссурийского государственного природного заповедника им. В.Л. Комарова. – Время пролетело просто незаметно. Мы уверены, что «Заповедная волна» вызовет новую бурю интереса к ООПТ, к заповедному делу!»

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