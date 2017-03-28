Системы экстренного оповещения проверят в Приморье 17:20, 28 марта Системы экстренного оповещения проверят в Приморье
В центре Владивостока Lexus сбил ребенка 15:57, 28 марта В центре Владивостока Lexus сбил ребенка (Эксклюзив)
Суд оставил замглавы УМВД Приморья в СИЗО до лета 15:47, 28 марта Суд оставил замглавы УМВД Приморья в СИЗО до лета
Новостная лента
Март, 28 вторник
18:51
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
18:51
РИА VladNews ждет ваших новостей
18:51
Во Владивостоке прошел митинг против коррупции Фото
18:10
В администрации Владивостока обсудили возможность проведения Биеннале-2017
17:56
Экологическая эстафета «Заповедной волны» достигла «Земли леопарда»
17:42
Любители развлекательных программ чаще голосуют за популистов
17:31
Госдуме предложили запретить ненормированный рабочий день для ряда работников
17:20
Системы экстренного оповещения проверят в Приморье
17:11
Во Владивостоке состоится открытие велосезона
17:04
Во Владивостоке обнаружена торговая точка с подозрительными морепродуктами
16:57
Полиция Владивостока ищет незаконные автостоянки
16:45
На улице Адмирала Невельского началась реконструкция подпорной стены Фото
16:34
Юные футболисты стран АТР встретились во Владивостоке Видео
16:21
Недостаток влаги может стать причиной ожирения
16:09
Олененок чудным образом оказался среди людей в Приморье
16:04
«НТВ-Плюс» добавит Приморью четкости Фото
15:57
В центре Владивостока Lexus сбил ребенка Эксклюзив
15:50
Злоумышленники похитили аккумуляторы со спецтехники в Приморье
15:47
Суд оставил замглавы УМВД Приморья в СИЗО до лета
15:43
Во Владивостоке вечером пойдет дождь
15:39
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
15:32
Россиянка попыталась ввезти в Приморье из КНР крупную денежную сумму
15:26
Стать общественным наблюдателем ЕГЭ может каждый взрослый приморец
15:14
Массовая установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморье начнется в начале апреля
15:08
В Приморье появился вице-губернатор по ЧС
15:02
Школьники сыграли в «Законы дороги» Фото и Видео
14:54
Бывший замглавы Владивостока займется энергетикой и ЖКХ Приморья
14:49
На Камчатке продолжает действовать вулкан
14:37
Автоледи за рулем "крузака" сбила женщину на пешеходном переходе Эксклюзив
14:36
Владивостокцы могут избежать боевой службы Видео
14:34
Как быть, если купленный в интернет-магазине товар так и не привезли
14:20
В администрации Приморья кадровые перестановки
14:07
День войск национальной гвардии России отметили во Владивостоке
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4104 (43) от 28 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Битва на сене
Во Владивосток пришел Навруз
Принес пользу? Получи премию
Красная горка: пост сдан – пора жениться
Апрель обещает аномальное тепло
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Системы экстренного оповещения проверят в Приморье

Сирены зазвучат 30 марта
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Комплексная техническая проверка с включением электросирен и уличных громкоговорителей в Приморском крае пройдет 30 марта с 11.00 до 12.00, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства, сирены специальных автомобилей включаются при угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства. Техническая проверка проводится для поддержания региональной автоматизированной системы централизованного оповещения в постоянной готовности к использованию.

«В ходе проверки будет определена степень готовности систем оповещения всех 34 муниципальных образований края к использованию в случае угрозы чрезвычайной ситуации», – прокомментировали в ведомстве.

В департаменте напомнили, что нужно делать населению при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ».

Услышав его, необходимо включить телевизор и радиоприемник для прослушивания экстренного сообщения.

Сообщения о чрезвычайных ситуациях и о порядке действий населения передаются по телевизионным каналам «Россия 1», «Общественное телевидение Приморья», по каналам кабельного телевидения компании «Подряд» и каналам радиовещания радиостанций «Радио России» и «Маяк».

Что необходимо делать по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»?

– По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» по каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения;

– всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен – это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться. Дождитесь разъяснения его причины;

– полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если Вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз. Помните, что в первую очередь необходимо взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки, запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет;

– если Вы находитесь на работе, на территории предприятия или в цеху и услышите сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», прервите рабочий процесс, завершите телефонный разговор или совещание, находясь же в шумном цеху, остановите станок, заглушите машину, а если невозможно это сделать, то подойдите к ближайшему громкоговорителю на предприятии;

– если Вы находитесь на улице города или населенного пункта и услышали сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен прослушайте информацию, выполните все рекомендации;

– в местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи. Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации в крае, городе, районе, населенном пункте;

Специалисты акцентируют, следует быть предельно внимательными к сигналам и сообщениям, поскольку умелые и оперативные действия являются гарантией безопасности граждан. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Полиция Владивостока ищет незаконные автостоянки
16:57, 28 марта 2017 Полиция Владивостока ищет незаконные автостоянки

Составлено три протокола

На улице Адмирала Невельского началась реконструкция подпорной стены
16:45, 28 марта 2017 На улице Адмирала Невельского началась реконструкция подпорной стены

Сейчас реконструкция подпорных стен ведётся по шести адресам.

Олененок чудным образом оказался среди людей в Приморье
16:09, 28 марта 2017 Олененок чудным образом оказался среди людей в Приморье

Животное было напугано

«НТВ-Плюс» добавит Приморью четкости
16:04, 28 марта 2017 «НТВ-Плюс» добавит Приморью четкости

Федеральный спутниковый оператор запускает в регионе телевидение в формате Ultra HD

Во Владивостоке вечером пойдет дождь
15:43, 28 марта 2017 Во Владивостоке вечером пойдет дождь

Приморье окажется во власти циклона

Два междугородних рейса из Владивостока отменены
15:39, 28 марта 2017 Два междугородних рейса из Владивостока отменены

Расписание

Стать общественным наблюдателем ЕГЭ может каждый взрослый приморец
15:26, 28 марта 2017 Стать общественным наблюдателем ЕГЭ может каждый взрослый приморец

Обучением общественных наблюдателей займется специальный ситуационный центр,