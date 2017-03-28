Системы экстренного оповещения проверят в Приморье

Сирены зазвучат 30 марта

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Комплексная техническая проверка с включением электросирен и уличных громкоговорителей в Приморском крае пройдет 30 марта с 11.00 до 12.00, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства, сирены специальных автомобилей включаются при угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства. Техническая проверка проводится для поддержания региональной автоматизированной системы централизованного оповещения в постоянной готовности к использованию.

«В ходе проверки будет определена степень готовности систем оповещения всех 34 муниципальных образований края к использованию в случае угрозы чрезвычайной ситуации», – прокомментировали в ведомстве.

В департаменте напомнили, что нужно делать населению при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ».

Услышав его, необходимо включить телевизор и радиоприемник для прослушивания экстренного сообщения.

Сообщения о чрезвычайных ситуациях и о порядке действий населения передаются по телевизионным каналам «Россия 1», «Общественное телевидение Приморья», по каналам кабельного телевидения компании «Подряд» и каналам радиовещания радиостанций «Радио России» и «Маяк».

Что необходимо делать по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»?

– По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» по каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения;

– всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен – это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться. Дождитесь разъяснения его причины;

– полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если Вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз. Помните, что в первую очередь необходимо взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки, запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет;

– если Вы находитесь на работе, на территории предприятия или в цеху и услышите сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», прервите рабочий процесс, завершите телефонный разговор или совещание, находясь же в шумном цеху, остановите станок, заглушите машину, а если невозможно это сделать, то подойдите к ближайшему громкоговорителю на предприятии;

– если Вы находитесь на улице города или населенного пункта и услышали сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен прослушайте информацию, выполните все рекомендации;

– в местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи. Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации в крае, городе, районе, населенном пункте;

Специалисты акцентируют, следует быть предельно внимательными к сигналам и сообщениям, поскольку умелые и оперативные действия являются гарантией безопасности граждан.