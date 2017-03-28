Во Владивостоке состоится открытие велосезона

Сбор участников велозаезда начнется 8 апреля в 11.30 часов

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

В субботу, 8 апреля, во Владивостоке состоится открытие спортивно-массового мероприятия «Велосезон-2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Каждый год насладиться весенними видами краевой столицы на своем «двухколесном друге» собираются сотни велосипедистов. В этот раз велопробег стартует от Покровского парка по улице Алеутская, далее по Корабельной набережной и финиширует на набережной Цесаревича.

«В этом году локальные площадки для участников велопробега развернуться на набережной Цесаревича. Среди таких площадок можно выделить уже понравившиеся всем игры по велополо, мастер-классы по велоремонту и другие», - рассказал начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко.

Сбор участников велозаезда начнется в 11.30. Принять участие в велопробеге приглашаются все желающие, независимо от возраста и опыта.