На улице Адмирала Невельского началась реконструкция подпорной стены

Сейчас реконструкция подпорных стен ведётся по шести адресам.

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на улице Адмирала Невельского, 17 по заказу администрации города начался ремонт подпорной стены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На объект работает спецтехника подрядной организации. На месте старой аварийной подпорной стены строители возведут новую, длинна которой более 130 метров, а высота – порядка пяти.

Работы начались с обрезки деревьев, попавших в зону строительства, демонтажа старых бетонных плит и выборки грунта. Новая подпорная стенка будет выполнена из монолитного железобетона. Предусмотрен и поперечный дренаж для отвода грунтовых и ливневых вод. Кроме того, после завершения строительных работ подрядная организация выполнит благоустройство территории – восстановит детскую и бельевую площадки, а также озеленение.

Напомним, что сейчас реконструкция подпорных стен ведётся по шести адресам.