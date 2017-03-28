Юные футболисты стран АТР встретились во Владивостоке

Международный опыт

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Уже во второй раз в приморской столице проходит Юношеский футбольный турнир среди стран АТР. Здесь и юные сборные «Луча», и хабаровский «СКА», и даже игроки с Якутии. Центральный интерес, конечно же, представляют собой гости из Кореи и Китая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.