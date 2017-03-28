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Недостаток влаги может стать причиной ожирения

Людям необходимо много пить воды
Фото: moskovskaya-medicina.ru Фото: moskovskaya-medicina.ru
Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследований выяснили еще одну причину ожирения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. Как оказалось, недостаток жидкости в организме становится причиной лишнего веса.

Специалисты провели исследование, в котором принимали участие 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 64 лет. Было установлено, что многие добровольцы стабильно набирали вес. Однако анализы и опросы помогли узнать, в чем причина. Как оказалось, все дело в том, что организму просто не хватает жидкости.

По словам специалистов, людям необходимо выпивать несколько литров воды в чистом виде ежедневно. Остановить ожирение на начальных стадиях можно, достаточно восстановить водный баланс в организме.

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