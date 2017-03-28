Водитель универсала отправил женщину на больничную койку во Владивостоке

Пострадавшая госпитализирована с черепно-мозговой травмой

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Водитель универсала Nissan Avenir отправил женщину-пешехода на больничную койку во Владивостоке: он сбил ее на пешеходном переходе около дома №59 по улице Русской. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел в светлое время суток.

Известно, что автомобиль под управлением 59-летнего мужчины двигался со стороны Бородинской в сторону проспекта 100-летия Владивостоку. 37-летняя женщина в результате наезда получила черепно-мозговую травму и вывих левого плеча. Она была госпитализирована в ВКБ-2.