Пенсионерка за рулем внедорожника устроила ДТП во Владивостоке

Пострадала 26-летняя женщина

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

67-летняя пенсионерка за рулем внедорожника Toyota Hilux Surf не справилась с управлением и в результате стала причиной аварии во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, инцидент произошел в 10:55 около дома №13 по улице Котельникова. Джип двигался со стороны улицы Жигура в сторону Нейбута.

В результате произошло столкновение внедорожника с Suzuki Swift, за рулем которого была 26-летняя женщина. Пострадала молодая автомобилистка: она направлена на амбулаторное лечение с сотрясением головного мозга.

Обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.