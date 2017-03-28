Пьяный водитель, сбивший пешехода во Владивостоке, отправится в тюрьму

Фигурант свою вину не признал

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Житель Владивостока осужден за управление автомобилем в алкогольном опьянении, нарушение ПДД и смерть человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что трагедия произошла 4 октября 2015 года в районе остановки общественного транспорта «Магазин», расположенного недалеко от дома по ул. Постышева, 33.

Фигурант дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Mazda Demio, двигался со стороны ул. Тухачевского в направлении проспекта 100 лет Владивостоку. Не справившись с управлением, он выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода, которого отбросило на рядом стоящий автомобиль.

В результате транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, в результате чего скончался на месте.

Свою вину водитель не признал и выдвигал различные версии случавшегося, чтобы доказать сою невиновность. Однако доводы не подтвердились и были опровергнуты.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортных средств сроком на 3 года.