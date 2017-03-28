Стать общественным наблюдателем ЕГЭ может каждый взрослый приморец

Обучением общественных наблюдателей займется специальный ситуационный центр,

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Каждый совершеннолетний житель Приморья может стать общественным наблюдателем единого государственного экзамена, сообщает РИА VladNewes со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в краевом департаменте образования и науки, чтобы стать общественным наблюдателем, необходимо зарегистрироваться в единой базе наблюдателей или отправить заявку на почтовый адрес: kon.primorye@gmail.com, указав свои ФИО и контактный номер телефона.

«Соблюдение правил проведения ЕГЭ общественники будут контролировать и непосредственно на местах. К наблюдению может присоединиться любой желающий приморец, достигший 18 лет. При этом не должно возникнуть “конфликта интересов” – то есть, в контролируемом пункте проведения экзамена сдавать ЕГЭ не должен никто из близких», – отметили специалисты.

Обучением общественных наблюдателей займется специальный ситуационный центр, созданный на базе приморского Учебного центра подготовки кадров при участии представителей Приморской краевой организации «Российский Союз Молодежи». Инструктаж пройдет в форме одно-двухдневных семинаров, которые начнутся во второй половине апреля.

Отметим, за честностью и прозрачностью процедуры проведения досрочного периода ЕГЭ, который стартовал 23 марта, следят 16 аккредитованных общественных наблюдателей, прошедших специальную подготовку.