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Общество

Салат с сюрпризом: Жительница Владивостока нашла в зелени грызуна

Комментаторы высмеяли данный инцидент
Фото: snitsya-son.ru Фото: snitsya-son.ru
Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

В минувшие выходные жительница Владивостока в одной из известных супермаркетов города приобрела зелень, в которой ее ждал сюрприз, сообщает РИА VladNews.

Дело в том, что в пучке салата женщина обнаружила мертвую мышь. По словам жительницы, на зелени даже видны следы, где разлагался грызун.

Женщина сразу же позвонила в магазин и сообщила о находке. Администрация пообещала прислать водителя, который должен был забрать данный пакет, чтобы в дальнейшем была проведена экспертиза.

Однако комментаторы незамедлительно начали подшучивать над покупкой.

«Салат с мясом», «Мышь в синего кита играла», «Борьба с веганами, добавили в салат мяска», «Шутка фасовщика», «Без мышки салат не салат», - шутили комментаторы.

Отметим, что это уже не первый случай, когда на прилавках магазинов появляются продукты с животными.

Видео: Инстаграм

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