Салат с сюрпризом: Жительница Владивостока нашла в зелени грызуна

В минувшие выходные жительница Владивостока в одной из известных супермаркетов города приобрела зелень, в которой ее ждал сюрприз, сообщает РИА VladNews.
Дело в том, что в пучке салата женщина обнаружила мертвую мышь. По словам жительницы, на зелени даже видны следы, где разлагался грызун.
Женщина сразу же позвонила в магазин и сообщила о находке. Администрация пообещала прислать водителя, который должен был забрать данный пакет, чтобы в дальнейшем была проведена экспертиза.
Однако комментаторы незамедлительно начали подшучивать над покупкой.
«Салат с мясом», «Мышь в синего кита играла», «Борьба с веганами, добавили в салат мяска», «Шутка фасовщика», «Без мышки салат не салат», - шутили комментаторы.
Отметим, что это уже не первый случай, когда на прилавках магазинов появляются продукты с животными.
Видео: Инстаграм