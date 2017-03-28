Школьники сыграли в «Законы дороги»

​Знаки ПДД, светофоры и саундтрек Виктора Цоя: «Следи за собой, будь осторожен»

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

В школе №74 состоялась игра «Законы дороги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. По словам организаторов, а ими выступили сотрудники управления образования администрации Владивостока, дорожную грамоту эффективнее всего изучать в игровом формате.

Разделяют это мнение и сами школьники. На конкурсе собралось около десяти команд. Каждая придумала свою визитку, сняла и смонтировала видео-ролики. Подготовились к отдельному состязанию капитаны команд. Кроме теории и традиционных «вопрос-ответ», им пришлось представить себя реальными водителями и довезти своих пассажиров, соблюдая все правила дорожного движения.

Напомним, управление образования администрации Владивостока ведет активную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.