Госдуме предложили запретить ненормированный рабочий день для ряда работников

Речь о беременных женщинах, работниках до 18 лет, а также тех, кому это не позволяет здоровье

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий запретить устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, несовершеннолетним работникам, а также увеличить тем, кто работает сверхнормы, оплачиваемый отпуск, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Законопроект предполагает, что работодатель, планирующий применение ненормированного рабочего дня, должен закрепить в коллективном договоре или локальном нормативном акте, принимаемом с учетом мнения представительного органа работников, не только перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, но и примерный перечень исключительных случаев, в которых такие работники могут работать сверх нормы.

Предлагается запретить устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, работникам младше 18 лет, а также тем, кому такая работа запрещена по состоянию здоровья. Проект закона также предлагает установить предельное количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня: время, фактически отработанное работником за пределами рабочего дня (смены), не должно превышать 120 часов в год.

По достижении указанного предельного числа часов привлечение данного работника к работе за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени может осуществляться только по правилам привлечения к сверхурочной работе с соответствующей ее компенсацией, говорится в законопроекте.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день должна составлять от трех до 15 календарных дней и определяется путем деления времени, фактически отработанного работником сверхнормы в часах за год работы, на восемь часов (исходя из предельного количества часов переработки в год 120 часов и продолжительности нормального рабочего дня 8 часов).