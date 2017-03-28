На Камчатке продолжает действовать вулкан

Жизнедеятельность населения не нарушена

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Вулкан «Камбальный» в Елизовском районе Камчатского края продолжает свою вулканическую деятельность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СРЦ МЧС России.

С учетом направления ветра, пепловый шлейф высотой до 4 километров распространяется в юго-восточном направлении на 2200 км от вулкана над акваторией Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, зарегистрированных туристических групп нет.

Организовано взаимодействие с ЕДДС Елизовского района, главами 5 сельских поселений, Камчатской группой наблюдения за вулканами, выпадение пепла в населенных пунктах не зафиксировано.