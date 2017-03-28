В администрации Приморья кадровые перестановки

Определены полномочия нового вице-губернатора

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Новый заместитель главы Приморского края Александр Юров будет курировать вопросы энергетики, жилищно-коммунального и лесного хозяйств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Бывший заместитель главы администрации – начальника управления по вопросам ТЭК администрации Владивостока Александр Юров теперь будет курировать развитие энергетики на краевом уровне. Вице-губернатор Евгений Вишняков, в чьём ведомстве находятся сейчас указанные выше направления, сосредоточится на ЧС.

Напомним, на работу в Администрацию Приморья перейдет Александр Юров, ранее курировавший в администрации Владивостока такие направления, как ТЭК, международные отношения, туризм, наружная реклама и информация. В муниципальной администрации место Юрова займет Андрей Брик, долгое время занимавший должность директора приморского филиала ФГУП «Почта Россия».

Справочно:

Юров Александр Николаевич родился 14 сентября 1970 года в городе Салават, Башкортостан. Окончил Ленинградское высшее военное инженерное строительное Краснознаменное училище имени генерала армии Александра Комаровского.

С октября 2004 года занимал должности заместителя директора и директора МУП «Владивостокское предприятия электрических сетей». С 2009 года начал работу в администрации Владивостока, сперва заняв должность начальника управления по вопросам ТЭКа. Имеет награды, в числе которых медаль «За вклад в развитие города Владивостока», Почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации и другие.