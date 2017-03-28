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В понедельник в ДТП во Владивостоке пострадали четыре человека

Всего за сутки в краевом центре произошло 64 аварии
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока травмы различной степени тяжести получили четыре человека; две сбитых на пешеходных переходах женщины госпитализированы. Также автоледи за рулем внедорожника сбила 9-летнего велосипедиста. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, в понедельник было зарегистрировано 64 сообщения о ДТП, из них 43 с материальным ущербом, 6 с составлением европротоколов.

Всего жители и гости города нарушили ПДД 355 раз. Среди нарушителей - 86 пешеходов, 6 водителей автобусов, 10 таксистов. Также сотрудники ДПС составили 7 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ, после задержания злостных должников по административным штрафам. Кроме того, инспекторы "вручную" отловили 15 нарушителей скоростного режима.

Зарегистрировано 11 случаев пьяной езды, 6 эпизодов нарушения правил перевозки детей, 1 выезд на полосу встречного движения. Аварийноопасные ситуации создали 43 водителя, не пропустивших пешеходов: все они получили на руки копии соответствующих административных протоколов.

Составлено 18 протоколов по тонировке, 73 - по нарушениям правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 74 ТС.

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