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Фоторепортажи

День войск национальной гвардии России отметили во Владивостоке

В холле ДКЖД гостей мероприятия встречала выставка вооружения и экипировки
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

27 марта, во Дворце культуры железнодорожников сотрудники войск национальной гвардии России впервые отметили свой профессиональный праздник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В концертном зале дворца собрался руководящий состав Росгвардии Приморья, представители Совета ветеранов, краевой и городской власти. Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Лобода принял участие в торжественном мероприятии и наградил представителей национальной гвардии памятными знаками, почетными грамотами и благодарственными письмами.

«Мы высоко ценим важность задач, которые выполняет личный состав Национальной гвардии в обеспечении жизнедеятельности нашего государства, Приморского края и города Владивостока. Стоять на страже безопасной жизни и труда людей – это ежедневная нелегкая, сопряженная с риском для жизни служба военнослужащих Росгвардии. Краевая столица с каждым годом становится не только всё более красивым мегаполисом и центром международного сотрудничества, но и – прежде всего безопасным городом для жителей и туристов», - отметил Константин Лобода.

В холле ДКЖД гостей мероприятия встречала выставка вооружения и экипировки. На стендах были представлены световые приборы, радиостанции, системы обнаружения и многое другое. После торжественных слов и поздравлений был оглашен список погибших на боевом посту в Северо-Кавказском регионе офицеров и солдат нацгвардии, затем была объявлена минута молчания. Завершилось мероприятие концертной программой с участием представителей национальной гвардии и творческих коллективов города.

Для справки. Росгвардия создана 5 апреля 2016 года, а сам праздник официально учрежден Указом президента 16 января 2017 года. Днем войск национальной гвардии объявлено 27 марта. Войска национальной гвардии предназначены для обеспечения государственной и общественной безопасности.

Автор фоторепортажа: Администрация Владивостока

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