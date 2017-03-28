Владивостокцы могут избежать боевой службы

Армии есть альтернатива

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Чем можно заменить традиционную службу в армии? До начала весеннего призыва – всего несколько дней. Но брать в руки автоматы готовы не все, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.