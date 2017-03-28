Условный пожар обнаружили в подсобном помещении на первом этаже. У педагогов и учеников есть всего несколько минут, чтобы не растеряться и выйти из здания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
В коррекционной школе-интернате потушили пожар
На сигнал тревоги вовремя среагировали ученики и педагогиВладивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.
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