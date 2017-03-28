В коррекционной школе-интернате потушили пожар

На сигнал тревоги вовремя среагировали ученики и педагоги

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Условный пожар обнаружили в подсобном помещении на первом этаже. У педагогов и учеников есть всего несколько минут, чтобы не растеряться и выйти из здания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.