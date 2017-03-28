Пьяный водитель совершил наезд на ребенка в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Инцидент случился в Чугуевском районе. 31-летний мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ввиду неадекватного состояния, водитель совершил наезд на несовершеннолетнего.

В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ДПС.

Отметим, что за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 249 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Произошло 4 ДТП, в которых получили травмы 4 человека, погибших нет. Аварии зарегистрированы Уссурийском городском округе, Михайловском, Кавалеровском и Чугуевском районах.



