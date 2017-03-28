Пьяный водитель совершил наезд на ребенка в Приморье 13:34, 28 марта Пьяный водитель совершил наезд на ребенка в Приморье
Водитель универсала отправил женщину на больничную койку во Владивостоке 13:29, 28 марта Водитель универсала отправил женщину на больничную койку во Владивостоке (Эксклюзив)
Пешеходы Приморья подвергают свою жизнь опасности 13:22, 28 марта Пешеходы Приморья подвергают свою жизнь опасности
Новостная лента
Март, 28 вторник
13:59
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
13:59
РИА VladNews ждет ваших новостей
13:59
Во Владивостоке прошел митинг против коррупции Фото
13:55
На Сахалине оторвалась льдина с рыбаками
13:43
В коррекционной школе-интернате потушили пожар Видео
13:34
Пьяный водитель совершил наезд на ребенка в Приморье
13:29
Водитель универсала отправил женщину на больничную койку во Владивостоке Эксклюзив
13:22
Пешеходы Приморья подвергают свою жизнь опасности
13:10
Сразу пять владивостокских автомобилистов рискуют лишиться машин за долги
12:57
Пенсионерка за рулем внедорожника устроила ДТП во Владивостоке Эксклюзив
12:56
ГАИ Приморья проводит профилактические мероприятия
12:50
Владивостокцы просыпаются после зимней спячки и вступают в ЗОЖ отряд
12:44
Еще два авиарейса из Владивостока задерживаются
12:36
Пьяный водитель, сбивший пешехода во Владивостоке, отправится в тюрьму
12:30
В Приморье произошел пожар
12:24
Навального отправили под арест за сопротивление на митинге против коррупции в Москве
12:18
За сутки на дорогах Приморья произошло более 70 ДТП
12:09
Салат с сюрпризом: Жительница Владивостока нашла в зелени грызуна Видео
12:05
Женщина совершила наезд на ребенка во Владивостоке
11:53
В понедельник в ДТП во Владивостоке пострадали четыре человека
11:48
В Приморье за сутки полицейские сорвали две продажи наркотиков
11:39
В Приморье зафиксировано девять возгораний
11:27
В Приморье пожарные спасли из огня пожилого мужчину
11:19
Несколько приморских чиновников подозреваются в крупных мошенничествах
11:14
Злоумышленники пытались задушить водителя такси в Приморье
11:00
Более 200 проектов профинансировано с начала работы программы льготного кредитования МСП на Дальнем Востоке
11:00
Четыре дня осталось у приморцев на выбор имени краевому самолету
10:47
Как защитить ребенка от туберкулеза в Приморье
10:37
Два лесных пожара потушили в Приморье за минувшие сутки
10:24
Эпидемиологи: Приморцы клещей на себе еще не ловили
10:12
Владивосток просыпается после зимней спячки: бежит вся страна Фото
09:56
Кафе в кампусе ДВФУ оштрафовано на 150 тысяч
09:44
В Приморье при ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4104 (43) от 28 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Битва на сене
Во Владивосток пришел Навруз
Принес пользу? Получи премию
Красная горка: пост сдан – пора жениться
Апрель обещает аномальное тепло
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Несколько приморских чиновников подозреваются в крупных мошенничествах

Расследование продолжается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

СК уделяет большое внимание проблеме в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

За последнее время было возбуждено 4 уголовных дела по данной проблеме. Так, главу Дальнегорского ГО Игоря Сахуту обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он организовал проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений на вторичном рынке для переселения граждан по муниципальной адресной программе. Цена квартир была значительно выше средней рыночной стоимости жилых помещений на вторичном рынке, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба бюджету в размере не менее 22 млн рублей.

В Надеждинском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения двух квартир администрации Надеждинского сельского поселения при исполнении муниципального контракта на долевое строительство многоквартирного жилого дома.

Другое уголовное дело по факту мошеннических действий при строительстве домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья расследуется также в городе Лесозаводске. Оба уголовных дела возбуждены по факту мошенничества со стороны неустановленных лиц организации-подрядчика.

Кроме того, в городе Находке возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в сфере предпринимательской деятельности.По версии следствия, генеральный директор коммерческой организации не выполнил все работы, предусмотренные контрактом с администрацией Находкинского городского округа на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на условиях участия в долевом строительстве, при этом часть выделенных на эти цели денег он похитил. В настоящее время фигурант находится в федеральном розыске. Расследование уголовных дел продолжается.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Злоумышленники пытались задушить водителя такси в Приморье
11:14, 28 марта 2017 Злоумышленники пытались задушить водителя такси в Приморье

Задержанные дали признательные показания

Два лесных пожара потушили в Приморье за минувшие сутки
10:37, 28 марта 2017 Два лесных пожара потушили в Приморье за минувшие сутки

Тушение возгораний продолжалось несколько часов

Кафе в кампусе ДВФУ оштрафовано на 150 тысяч
09:56, 28 марта 2017 Кафе в кампусе ДВФУ оштрафовано на 150 тысяч

Решение вынес Арбитражный суд Приморского края

В Приморье при ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла
09:44, 28 марта 2017 В Приморье при ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла

Обстоятельства случившегося выясняются

Смертельное ДТП произошло в Приморье
09:30, 28 марта 2017 Смертельное ДТП произошло в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Крушение Ту-154 в Сочи: самолет разбился в результате спешки экипажа
02:16, 28 марта 2017 Крушение Ту-154 в Сочи: самолет разбился в результате спешки экипажа

Специалисты провели множество экспертиз

С популярной владивостокской базы вывезли 300 килограммов просрочки
17:47, 27 марта 2017 С популярной владивостокской базы вывезли 300 килограммов просрочки

Проверка по жалобе на тухлые продукты нагрянула неожиданно - в разгар рабочего дня