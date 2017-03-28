Несколько приморских чиновников подозреваются в крупных мошенничествах

Расследование продолжается

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

СК уделяет большое внимание проблеме в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

За последнее время было возбуждено 4 уголовных дела по данной проблеме. Так, главу Дальнегорского ГО Игоря Сахуту обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он организовал проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений на вторичном рынке для переселения граждан по муниципальной адресной программе. Цена квартир была значительно выше средней рыночной стоимости жилых помещений на вторичном рынке, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба бюджету в размере не менее 22 млн рублей.

В Надеждинском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения двух квартир администрации Надеждинского сельского поселения при исполнении муниципального контракта на долевое строительство многоквартирного жилого дома.

Другое уголовное дело по факту мошеннических действий при строительстве домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья расследуется также в городе Лесозаводске. Оба уголовных дела возбуждены по факту мошенничества со стороны неустановленных лиц организации-подрядчика.

Кроме того, в городе Находке возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в сфере предпринимательской деятельности.По версии следствия, генеральный директор коммерческой организации не выполнил все работы, предусмотренные контрактом с администрацией Находкинского городского округа на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на условиях участия в долевом строительстве, при этом часть выделенных на эти цели денег он похитил. В настоящее время фигурант находится в федеральном розыске. Расследование уголовных дел продолжается.