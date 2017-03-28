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Пешеходы Приморья подвергают свою жизнь опасности

Оштрафованы 32 человека
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

32 пешехода в Приморье привлечены к административной ответственности за отсутствие световозвращающих элементов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

С 20 по 26 марта Госавтоинспекция Приморья проводила профилактические мероприятия, направленные на предупреждение автоаварий с участием пешеходов. Как показала практика, не только водители, но и пешеходы не соблюдают ПДД. Последние создают аварийные ситуации, подвергая риску здоровье и жизнь. К наиболее распространенным нарушениям ПДД со стороны пешеходов относятся: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода при наличии в непосредственной близости оборудованного пешеходного перехода; ходьба вдоль проезжей части при наличии и удовлетворительном состоянии тротуара.

Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что в законодательстве РФ предусмотрена также ответственность пешехода за неуплату штрафов ГИБДД. Если штраф не оплачен в установленный срок, дело передается судебному приставу. Неуплата штрафа ведет к административной ответственности:

  • к штрафу в 2 раза превышающему первоначальный штраф;
  • лишению свободы до 15 суток;
  • исправительным общественным работам на время до 50 часов.

    • За прошедшую неделю эти меры административного воздействия испытали на себе 6 пешеходов.

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