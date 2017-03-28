ГАИ Приморья проводит профилактические мероприятия

К ответственности привлечено 808 человек

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Госавтоинспекция Приморского края предупреждает участников дорожного движения о профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение ДТП с участием пешеходов, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

Наезд на пешехода является одним из наиболее часто регистрируемых видов ДТП, на прошедшей неделе он составил более 46% от общего числа автомобильных аварий. Пострадавшие – жители городов: Арсеньев, Владивосток; Артемовского, Находкинского, Уссурийского городских округов, а также Анучинского, Кавалеровского, Михайловского и Чугуевского районов.

В связи с осложнением дорожной обстановки Госавтоинспекция Приморского края переведена на усиленный вариант несения службы, в регионе проводятся массовые профилактические мероприятия.

Так, с 20 по 26 марта в отношении водителей, не пропустивших на пешеходных переходах пешеходов, составлено 808 административных материалов по ст.12.18 КоАП РФ, предполагающих штрафные санкции в размере 1,5 тыс. рублей. В отношении пешеходов, попытавшихся перейти дорогу в неустановленных местах, составлено 1683 административных материала по ст. 12.29 и 12.30 КоАП РФ, предполагающей штрафные санкции в размере до 1,5 тыс. рублей.