Сразу пять владивостокских автомобилистов рискуют лишиться машин за долги

Операция судебных приставов прошла на Седанке

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке прошел очередной рейд судебных приставов с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав»: на этот раз сотрудники УФССП Приморья проверили 3 тысячи проезжающих автомобилей, проезжавших через Седанку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Было остановлено 185 авто должников по различным категориям исполнительных производств. При этом многие автовладельцы предпочли расплатиться со своими административными штрафами на месте. Таким образом, в ходе рейда приставы взыскали 13 тысяч рублей, и 17 исполнительных производств было окончено фактическим исполнением.

А вот 12 автолюбителей получили требования о явке в отдел судебных приставов по месту регистрации.

Однако не все задержанные автомобилисты столь легко отделались: 5 автомобилей было арестовано. Транспортные средства были оставлены на ответственное хранение должникам. Если собственники не предпримут действий по оплате задолженности, то их машины все же изымут и передадут на реализацию.