Злоумышленники похитили аккумуляторы со спецтехники в Приморье

Причиненный ущерб превысил 50 000 рублей

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела полиции МВД России по городу Уссурийску поступило заявление начальника отдела экономического контроля одного из предприятий города о краже автомобильных аккумуляторов для спецтехники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Мужчина, являющийся работником предприятия, снял со спецтехники пять аккумуляторов. С помощью соучастника АКБ были вынесены с территории предприятия и впоследствии сданы в пункт приема цветных металлов.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемых. Ими оказались ранее судимые местные жители в возрасте 21 и 30 лет. В отделе полиции задержанные дали признательные показания. Часть похищенного имущества была обнаружена, изъята и возвращена законному владельцу.

В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по п. «б» части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет.