В Приморье произошел пожар

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

В пожарно-спасательную службу города Уссурийска поступило сообщение о том, что на улице Пинегина горит дом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Прибыв по указанному адресу уже через 6 минут, огнеборцы приступили к ликвидации пожара. Во время проведения разведки было установлено, что горят домашние вещи в одной из комнат жилого помещения.

Еще через 3 минуты возгорание удалось локализовать. Общая площадь пожара составила 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 7 человек личного состава и 2 единицы техники.