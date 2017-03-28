Женщина совершила наезд на ребенка во Владивостоке

По факту случившегося проводится проверка

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Вечером 27 марта в дежурную часть ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием 9-летнего мальчика, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

Инцидент случился в районе улицы Ватутина, 4. Пострадавший ребенок, мальчик 9-ти лет, в момент наезда автомобиля стоял рядом со своим велосипедом на проезжей части придомовой территории. ДТП совершила 56-летняя женщина за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero, в момент движения автомобилистка поздно заметила опасность и не смогла предотвратить удар.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. В результате происшествия ребенок получил перелом ноги.

Стаж вождения водителя Mitsubishi Pajero составил 16 лет, в текущем году к административной ответственности женщина не привлекалась. С матерью пострадавшего ребенка проведена беседа с разъяснением правил нахождения несовершеннолетнего вблизи проезжей части.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет принято процессуальное решение