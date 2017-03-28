В Приморье за сутки полицейские сорвали две продажи наркотиков

Во Владивостоке и Уссурийске

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

За минувшие сутки сотрудники Дальневосточного УМВД на транспорте в Приморье дважды обнаруживали транспортировку и сбыт наркотиков гражданами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, во Владивостоке был выявлен факт сбыта синтетического наркотического вещества неустановленным лицом. Общий вес наркотика составил порядка четырех граммов.

А на станции Уссурийск был выявлен мужчина, который сбыл смесь табака и гашишного масло общим весом порядка двух граммов. Проводится проверка. Личность торговца устанавливается.