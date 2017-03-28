В Приморье пожарные спасли из огня пожилого мужчину

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Вечером 27 марта на пульт пожарной охраны Красноармейского муниципального района поступила информация о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Очевидец происшествия рассказал диспетчеру о том, что в селе Рощино горит квартира, расположенная в доме на улице Маматова.

Через 4 минуты по указанному адресу прибыли первые расчёты огнеборцев и незамедлительно приступили к тушению. Пожарные провели разведку в помещении и установили очаг возгорания. Пламенем были объяты веранда и часть крыши дома. В разгар пожара хозяин вернулся в охваченный огнём дом с целью забрать документы. Из пылающего здания брандмейстеры вывели пожилого мужчину на свежий воздух. Помощь медиков спасённому не потребовалась.

Общая площадь пожара составила 19.5 кв. м. Благодаря профессиональным и оперативным действиям пожарных, никто не пострадал. С огнём прибыли бороться 7 человек личного состава и 3 единицы техники.