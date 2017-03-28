В Приморье зафиксировано девять возгораний

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло девять пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

На тушении было задействовано 56 человек личного состава и 17 единиц техники.

По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 8 часов утра выявлено 6 термоточки в 5-ти муниципальных образованиях: 1 – в Кировском муниципальном районе, 1 – в Михайловском муниципальном районе, 2 – в Ольгинском муниципальном районе, 1 – в Пограничном муниципальном районе, 1 – в Уссурийском городском округе. Проверяются.

Ранее РИА VladNews сообщало о возгорании в Красноармейском районе Приморского края. При пожаре сотрудники МЧС спасли пожилого мужчину.