Злоумышленники пытались задушить водителя такси в Приморье

Задержанные дали признательные показания

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о нападении на водителя такси, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Мужчина, работающий водителем таксомоторной компании, вез троих нетрезвых молодых людей. В районе улице Кубанской один из пассажиров накинул ему на шею шнурок и попытался задушить. Потерпевший оказал сопротивление нападавшим. Злоумышленники не смогли завладеть автомашиной и скрылись с места происшествия.На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего, осмотрели место происшествия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении разбойного нападения задержали троих жителей Партизанска в возрасте 17 и 18 лет. В отделе полиции молодые люди дали признательные показания.

По материалам, собранным сотрудниками полиции, следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется их причастность к ранее совершенным преступлениям.