Четыре дня осталось у приморцев на выбор имени краевому самолету

В списке для голосования 16 имен

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Голосование за имя третьего самолета, приобретенного для внутрикраевых авиаперевозок в Приморье, продлится до 31 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Более 1,2 тысячи приморцев уже оставили свой голос за одно из 17 имен исторических персонажей. У остальных желающих еще есть четыре дня, чтобы повлиять на исход голосования.

«За прошедшую неделю в лидеры вырвалось имя Ивана Надарова – российского военного деятеля, начальника штаба Владивостокской крепости и составителя первого словаря удэгейского языка – за этот вариант проголосовала почти половина участников опроса», – отметили в ведомстве.

Вторую строчку по популярности занимает имя Дерсу Узала, охотника, следопыта, проводника и участника экспедиций Владимира Арсеньева. Вместе с известным русским путешественником «лесной человек» Дерсу с 1902 по 1907 годы прошел многие километры уссурийской тайги.

На третьем месте – имя первой в мире женщины-капитана дальнего плавания, доцента, автора ряда автобиографических книг и учебников по судовождению, председателя Приморского филиала Географического общества СССР Анны Щетининой.

Отметим, на голосование также выставлены имена Семена Дежнева, Федора Буссе, Марка Решетникова, Федора Конюхова, Михаила Венюкова, Михаила Жданко, Алексея Окладникова, Алексея Будищева, Фридольфа Гека, Николая Муравьева-Амурского, Виктора Ломакина, Александра Фадеева, Сергея Лазо и Петра Казакевича. Половину из них предложило Приморское краевое отделение Русского географического общества – Общество изучения Амурского края, еще часть прислали сами жители региона.